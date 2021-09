Calciomercato Roma, sogna il giallorosso | “Mi piacerebbe tornare”

Calciomercato Roma, sogna il giallorosso. E lo dice apertamente: mi piacerebbe tornare. Ecco le parole dell’ex tecnico

Il sogno è quello di tornare ad allenare in giallorosso. Senza troppi giri di parole. E senza nemmeno pensarci più di tanto: dove si è stati bene è sempre bello farci un pensiero. Ecco, lo ha detto Rudi Garcia, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. E il francese ha elogiato la società e Mourinho. I Friedkin, nonostante non rilascino interviste, sono molto presenti e vicini alla squadra; lo Special perché è un grande allenatore.

“Magari riuscisse a battere il mio record” ha detto Garcia, che detiene quello delle dieci vittorie di fila da inizio campionato. “Però sono state giocate solamente due partite, è ancora un po’ presto – ha spiegato ancora – e poi non so quanto sia positivo fare la Conference League. Certo, può comunque aiutare nel coinvolgere tutta la rosa”.

Calciomercato Roma, ecco le parole di Garcia

Ma questa Roma può arrivare in Champions League nella prossima stagione? “C’è molta concorrenza – ha sottolineato ancora il francese – e sono molto curioso di sapere che cosa succede. Ci sono tante squadre importanti” Poi ovviamente non poteva mancare un passaggio sullo Special One: “Un allenatore che ha vinto dappertutto, di grande livello. Ha più esperienza, perché con gli anni che passano se ne acquisisce. Ma la mentalità vincente, quella non cambia mai”.

Garcia chiude sottolineando come un giorno vorrebbe tornare ad allenare in Italia: “Mi piacerebbe tornare ad allenare la Roma, perché io mi tengo solamente i bei ricordi. O anche altrove, in Italia. Amo la lingua, amo il Paese e amo la Serie A” ha concluso.