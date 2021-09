Calciomercato Roma, opzione per il futuro | Mourinho lo studia da vicino

Calciomercato Roma, per il futuro c’è un’opzione molto valida per l’attacco con Mourinho che ha l’occasione di valutarlo da vicino.

Tiago Pinto ha permesso finalmente di assistere alla nascita di un vero e proprio binomio all’interno del mondo capitolino, distinguendosi per un operato volto a venire incontro alle esigenze di José Mourinho.

In passato, si era cercato di ricucire questo legame tra la parte tecnica e quella dirigenziale con la coppia Fonseca-Petrachi, implosa molto prima del previsto. Proprio in occasione di una gara con il Sassuolo, andò deteriorandosi il rapporto tra il ds ex Torino e diversi tesserati giallorossi, giocatori inclusi.

Da allora, tante cose sono cambiate, a partire dalla formazione di una struttura societaria molto più solida e presente che potrebbe finalmente permettere di creare un legame più duraturo tra mister e dirigenza. Da questo punto di vista, la parentesi più bassa è stata vissuta durante gli anni di Di Francesco, contraddistinti da un rapporto mai nato con Monchi.

Tornando al presente, mentre lo Special One è concentrato sui numerosi impegni che attenderanno la Roma nel prossimo mese, l’ex Benfica continua a lavorare per assecondarne le esigenze future. Se ci saranno i giusti presupposti, si cercherà di comprare un centrocampista a gennaio.

Da non escludersi, però, eventuali valutazioni che ai piani alti di Trigoria starebbero ponderando in un’ottica a lungo termine.

Calciomercato Roma, per il dopo Mayoral si valuta anche Scamacca

L’obiettivo, come ammesso esplicitamente dall’ex Benfica, è quello di arrivare in Champions, così da aggiungere importanti tasselli a questa Roma in costruzione, volti ad acuirne competitività e importanza.

Ciò spiega il motivo per il quale si stiano già sondando diversi nomi da seguire nei prossimi mesi e, magari, da provare a ingaggiare la prossima estate. Tra questi, si segnala quello di Gianluca Scamacca, nato calcisticamente all’ombra del Colosseo e attualmente militante nel Sassuolo.

Dopodomani, Mourinho avrà la possibilità di valutarlo ancora più da vicino, cercando di arginarne le importanti qualità palesate in questi anni e iniziando già a capire se possa tornargli utile dalla prossima stagione.

Con ogni probabilità, infatti, Mayoral non sarà riscattato dal Real Madrid e si cercherà una valida alternativa allo spagnolo che permetta ai giallorossi di continuare a vantare tre centravanti in rosa.

Il numero 14 della Nazionale Under 22 è uno di questi ma non è da ignorare l’interesse maturato nei suoi confronti da altre realtà europee come Milan, Juventus, Napoli e Atletico Madrid. Egli, però, come raccontatovi, non sarà l’unico ex Roma a varcare il prato dell’Olimpico domenica.

A riportare la notizia è “Gazzetta.it”.