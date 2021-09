Totti sbarca in Inghilterra | L’ex capitano della Roma ancora protagonista

Tornano ad accendersi i riflettori su Francesco Totti, l’ex numero 10 della Roma raggiunge un traguardo importante. Tra pochissimo sbarcherà in Inghilterra.

“Totti è la Roma” con quattro parole i tifosi giallorossi diedero l’addio commossi al loro capitano. Era il 28 maggio del 2017, data spartiacque del calcio a Roma, in Italia e nel mondo. Da allora la maglia numero 10 non ha ancora trovato un padrone in casa giallorossa, mentre la fascia da capitano è ora tornata sul braccio di un romano e romanista, Lorenzo Pellegrini. Per circa due anni dirigente giallorosso, sotto la guida Pallotta, si allontanò dalla proprietà per divergenze professionali. Oggi impegnato nella sua agenzia di assistenza e consulenza per calciatori e società sportive. Ma i riflettori dello spettacolo sono sempre stati accesi per lui, che oggi può festeggiare un traguardo notevole.

Francesco Totti sbarca in Inghilterra, ecco la data

Quello che è stato il più forte calciatore in maglia giallorossa oggi può festeggiare un ambito traguardo fuori dal campo. Verrà distribuito, in lingua inglese, la sua biografia. Il libro “Mi chiamo Francesco Totti” scritto insieme a Paolo Condò, sbarcherà in Inghilterra il 23 settembre. A cavallo del suo 45esimo compleanno l’ex capitano della Roma può festeggiare un grande risultato editoriale. Il libro sarà intitolato “Gladiator” e verrà pubblicato dalla casa editrice deCoubertin Books. I tifosi giallorossi saranno fieri di quest’ennesimo traguardo raggiunto con la speranza, forse un giorno, di veder rientrare la storia della Roma in società.