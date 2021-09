Roma, maglia speciale contro il Sassuolo | Annuncio social

Roma, contro il Sassuolo i giallorossi scenderanno in campo contro il Sassuolo: l’annuncio social suoi profili ufficiali del club.

Alla ripresa del campionato, la Roma sfiderà il Sassuolo di Dionisi, per provare a conquistare quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in Serie in questo primo scorcio di stagione. Una gara, però, quella con i neroverdi, da non sottovalutare, in quanto Raspadori e compagni hanno dimostrato di non aver snaturato quelle caratteristiche di gioco che hanno contribuito alla crescita della compagina di De Zerbi. Prescindendo da questi discorsi di natura tecnica, c’è una novità importante da segnalare in vista del match contro gli emiliani, e che è stata annunciata dal club tramite i propri profili social.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, sogna il giallorosso | “Mi piacerebbe tornare”

Roma, maglia speciale contro il Sassuolo

#ASRoma 🤝 @UNHCRItalia Contro il Sassuolo indosseremo una maglia speciale con la patch di UNHCR a supporto del popolo afghano. Roma Cares ha intrapreso questa iniziativa in occasione del 70° anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati pic.twitter.com/PxkuZqy756 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2021

Come facilmente leggibile dal post apparso sul profilo ufficiale della Roma, i ragazzi di Mourinho contro gli emiliano scenderanno in campo con una maglia speciale, nella quale sarà presente un patch di UNHCR a sostegno del popolo afghano. Una scelta non casuale, che si inserisce nel solco tracciato 70 anni anni, a seguito della stipula della convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.