Roma, Mourinho è un vulcano | La promessa che fa sognare

Roma, Mourinho senza limiti: le sue parole rilasciate ad O Jogo testimoniano l’irrefrenabile voglia di nuove vittorie.

Se è in maniera unanime conosciuto come Special One, un motivo ci deve pur essere; e non si può dire che José Mourinho non stia provando ad inculcare quella mentalità vincente che è stato sempre e comunque il leit motiv della sua carriera, anche quando i risultati non sono arrivati come ci si auspicava. Prova ne sia la fame, la caparbietà e la grande dedizione alla causa profuso in queste prime uscite stagionali dalla compagine giallorossa, in grado di fornire ottime prestazioni sia in campionato che in Conference League.

Ecco le parole di Mou rilasciate a O Jogo: “Non ho mai creduto di poter raggiungere le 1000 partite, non le ho mai contate, non me ne sono preoccupato. Non è cambiato nulla in me, nella mia essenza; la cosa più importante è la prossima partita, e la prossima, e la prossima ancora, fino all’ultima. “

Roma, le parole di Mourinho fanno sognare

Mourinho ha poi continuato: “Il mio desiderio è quello di vincere; voglio trascinare con me i miei calciatori, il club e i tifosi. Voglio che il club sia felice, che avverta sensazioni sconosciute, ovviamente tenendo presente il potenziale della società“. Mou ha fame di successi, e vuole confermarsi anche nella Capitale: il popolo capitolino ha accolto trionfante il suo “Re”.