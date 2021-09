Roma-Sassuolo, le ultime da Trigoria: partiranno titolari

Roma-Sassuolo, le ultime da Trigoria: entrambi partiranno titolari nella sfida contro i neroverdi domenica sera. Mourinho sorride

Ad un certo punto, in queste due settimane, sembra realmente che la sfortuna si fosse accanita in maniera assai pesante nei confronti della Roma: molti di quelli che erano partiti per i ritiri con le proprie nazionali, stavano tornando in città perché bloccati da infortuni o da fastidi muscolari che ne mettevano a repentaglio la presenza nella gara di domenica sera all’Olimpico contro il Sassuolo. Adesso però, Mourinho, può tirare un sospiro di sollievo. Perché dopo Vina, che ieri con il suo Uruguay ha giocato da titolare, anche Zaniolo e Pellegrini sembrano pronti a partire dall’inizio al ritorno della Serie A.

Certo, per l’esterno mancino, il piano dello Special prevede riposo e una maglia da titolare nella gara di Conference League di giovedì prossimo. Decisione dettata dal lungo viaggio che farà rientrare oggi nella Capitale Vina. Per Zaniolo e Pellegrini la decisione va in una direzione opposta. Entrambi infatti dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Roma-Sassuolo, Zaniolo e Pellegrini dall’inizio

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport infatti, Zaniolo, che ha un versamento alla coscia sinistra dopo un colpo subito con la maglia azzurra, dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Poi Mou lo farebbe ovviamente rifiatare nell’impegno infrasettimanale in Conference. E la stessa cosa potrebbe succedere con Pellegrini: per il capitano nessuna lesione alla coscia sinistra ma il fastidio è nello stesso punto dell’ultimo problema muscolare che lo ha tenuto ai box. La parola d’ordine, in entrambi i casi, sarà prudenza: una decisione definitiva arriverà solamente a poche ore dall’inizio del match. Ma la sensazione è che i due saranno in campo dal primo minuto.