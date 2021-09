Calciomercato Roma, giocatore in campo | Riscatto più vicino

I giallorossi hanno molti giocatori in prestito che potrebbero portare un’ottima liquidità per la prossima stagione.

Mentre la Roma di Josè Mourinho attende la partita di domani contro il Sassuolo, valida per la terza giornata di Serie A, alcuni giocatori di proprietà dei giallorossi stanno continuando a fare i primi minuti nelle squadre dove sono stati collocati con la formula del prestito. Tra le tante mete soprattutto in Francia c’è stato un grande giro di cessioni, tra questi ci sono Pau Lopez (Marsiglia), Cengiz Under (Marsiglia), Justin Kluivert (OGC Nizza), Alessandro Florenzi (Milan) e Robin Olsen (Sheffield United), oltre ai molti giovani.

Per quanto riguarda l’esterno turco, l’OM ha speso 500 mila euro per il prestito oneroso, con l’obbligo di riscatto fissato a 8,4 milioni di euro più il 20% della futura rivendita. Il Nizza, invece, ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni Justin Kluivert, mentre il Milan ha un diritto di riscatto per 4,5 milioni su Florenzi, per il quale ha già speso 1 milioni di euro.

Calciomercato Roma, riscatto Pau Lopez | Le presenze

Insomma tra tutte le cessioni potrebbero arrivare tra i 40 e i 50 milioni di euro di soli cartellini, senza contare i vari ingaggi. Tra questi c’è anche l’estremo difensore spagnolo, che proprio questa sera ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Olympique Marsiglia contro il Monaco. Il club francese, infatti ha un obbligo di riscatto per il portiere fissato al verificarsi di determinate situazioni sportive, che in questo caso sarebbe la ventesima presenza dello spagnolo col club transalpino. Adesso ne mancano altre 19.

Il comunicato recitava così: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro“.