Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Mou svela tutto

Calciomercato Roma, la rivelazione di Mourinho sul rinnovo di Pellegrini: in conferenza stampa, lo Special One svela tutto.

In questo inizio di stagione, Lorenzo Pellegrini si è dimostrato un autentico fattore. Non soltanto sotto un profilo tecnico, deliziando i suoi tifosi con alcune perle, ma anche da un punto di vista carismatico. Mou lo ha incensato ripetutamente in occasioni delle sue dichiarazioni, cogliendo l’occasione per ribadire a più riprese la sua centralità nel progetto. Resta in ballo, però, la questione relativa al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, per il quale sono attesi in questi giorni dei summit tra l’agente di “Pelle” e il gm Tiago Pinto. Trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, e a confermarlo è lo stesso Mourinho nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

Calciomercato Roma, Mourinho sul rinnovo di Pellegrini

Ecco le parole di Mou: “Ogni giorno che passa, è un calciatore più vicino a firmare il contratto. Per me non c’è storia in questo, io lo voglio tanto, il club lo vuole tanto, la situazione è vicinissima a terminare e a finire positivamente. Lui vuole essere con noi, far parte del progetto; all’inizio doveva imparare delle cose. Anche quando Dzeko era qui, non ho mai voluto decidere chi fosse il capitano. Volevo conoscere il gruppo: Pellegrini è il nostro capitano, Mancini è il secondo e Cristante è il terzo. Capitano per oggi, e domani. Sono così convinto che firmerà presto, e posso dire che sarà nostro capitano per tanti anni, con Bryan e Mancio.”