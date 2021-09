Roma, effetto Mou | Incassi top, già chiesto l’aumento

L’avvio di stagione della Roma è stato caratterizzato anche dal calore del pubblico dell’Olimpico. Un fattore in più per la squadra di Mourinho.

Dopo oltre un anno e mezzo, questo avvio di campionato ha segnato il ritorno del pubblico negli stadi della Serie A. Un ritorno atteso e desiderato che rappresenta un primo passo verso la normalità. Come noto gli ingressi negli impianti sono contingentati e limitati al 50% di capienza sulla base delle misure di prevenzione anti-Covid. Ma la voglia di calcio è tanta, come dimostrano i numeri che in questa giornata di campionato si registreranno a Roma, Milano e Napoli. Tutti e tre gli stadi faranno segnare in questo fine settimana il tutto esaurito. E parallelamente al prosieguo della campagna vaccinale si valuta la possibilità di ampliare la soglia massima di spettatori consentiti. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport sono state presentate alla Camera dei Deputati diverse proposte che consentirebbero l’accesso del pubblico fino al 75% della capienza totale degli impianti.

Un passo avanti che rappresenterebbe anche una importante boccata d’ossigeno per le società dal punto di vista economico.

LEGGI ANCHE: Fair play finanziario, rivoluzione UEFA | Cosa accadrà alla Roma

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si va alle vie legali | Pinto cerca la soluzione

Roma, l’Olimpico risponde presente | Attesi 50 mila tifosi

Già la parziale riapertura degli stadi ha consentito ai nostri club di veder ripartire il flusso di liquidità in entrata. Secondo Il Corriere dello Sport soltanto in vista delle due prossime partite casalinghe, domani contro il Sassuolo e giovedì contro il Cska di Sofia, in casa giallorossa si attendono incassi per circa 1,5 milioni di euro. L’Olimpico si prepara infatti ad accogliere circa 50 mila spettatori tra i due appuntamenti. E se per la sfida di domani contro gli emiliani il sold out è dietro l’angolo i numeri fanno ben sperare anche per l’appuntamento di Conference League. Sono infatti già più di 20 mila i tagliandi acquistati anche grazie alla politica di prezzi attrattivi applicata dalla società: in Europa i prezzi variano tra i 14 euro di Distinti e Curve e i 30 euro della Tribuna Monte Mario. Un segnale chiaro da parte del pubblico giallorosso che può finalmente tornare a sostenere la propria squadra. E un’altra dimostrazione dell’effetto Mourinho: il portoghese ha chiesto sostegno ed empatia, Roma ha risposto alla grande.