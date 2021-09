Roma, a tutto Spinazzola | Dal mancato approdo all’Inter all’infortunio di luglio

Roma, Leonardo Spinazzola è tornato a raccontarsi, focalizzandosi sugli ultimi mesi ma anche sulle vicende che lo hanno interessato prima del lockdown.

Uscito a pochi minuti dal fischio finale di Italia-Belgio, l’ex Atalanta e Inter sta proseguendo l’iter riabilitativo che dovrebbe, con la giusta cautela, permettergli di disputare almeno sei mesi nell’arco di questa stagione.

La frattura al tendine di Achille ha avuto, come ormai noto, un impatto non indifferente anche sui piani societari e di Tiago Pinto, costretto a cercare un terzino sinistro che potesse degnamente sostituirlo in attesa del suo recupero.

Ai microfoni de “Il Corriere della Sera“, Spinazzola ha così esordito. “L’infortunio al ginocchio è peggio. Il legamento crociato ti fa male anche dopo. Dicono invece che il tendine d’Achille, una volta guarito, addirittura si rafforzi. Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, ho tutto e sono felice. Anche io passo i miei momenti tristi, ma poi guardo avanti e non mi piango addosso”.

Dopo aver dribblato, come fosse sulla fascia, una domanda che interessava il mancato approdo all’Inter quasi due anni fa, “Spina” ha solo sottolineato: “Non tutti i mali vengono per nuocere. Non voglio parlare di questa vicenda, ma dopo posso dire di essere rinato. Trovo la forza di andare avanti lavorando per tornare quello di prima”.

