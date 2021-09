Verso Roma Sassuolo, Mou allo scoperto | Conferenza stampa LIVE

Lo show di Mourinho in conferenza stampa, Roma Sassuolo: annuncio a sorpresa del tecnico lusitano alla vigilia della gara contro i neroverdi.

L’attesa sta per terminare. Dopo la sosta delle Nazionali, anche la Roma di Mourinho è pronta a rituffarsi in campionato, per riprendere ciò che aveva interrotto in quel di Salerno con il roboante successo contro la compagine di Castori. All’Olimpico arriverà un Sassuolo che nelle prime due uscite stagionali ha offerto altrettanti prestazioni convincenti, non riuscendo a strappare i tre punti contro la Samp solo per gli errori sotto porta dei suoi attaccanti; ecco perché servirà massima attenzione in casa capitolina, dove c’è voglia di continuare a sognare in grande.

Verso Roma Sassuolo, la conferenza stampa di Mou

Consapevole delle difficoltà della gara è lo stesso Mourinho, che ha così esordito nella conferenza stampa di presentazione al match: “Difficile trovare una soluzione al problema Nazionale; ci sono interessi diversi tra i club e le nazionali, delle diverse istituzioni. Nel nostro caso non è difficile accettare che un nostro giocatore ha giocato giovedì a mezzanotte ed arriva sabato. Siamo fortunati ad avere un solo calciatore; ho deciso di non essere negativo, non c’è niente da fare. Dobbiamo seguire.”