Roma – Sassuolo, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Domani sera all’Olimpico arriva il Sassuolo per la terza giornata di Serie A. Vediamo quali dovrebbero essere le scelte di Mourinho.

Manca poco più di un giorno alla ripresa del Campionato della Roma. I giallorossi attendono domani sera all’Olimpico il Sassuolo di Alessio Dionisi. Un match delicato come spesso accade alla ripartenza dopo la sosta per le Nazionali. Una pausa che in questo frangente ha creato non poche ragioni di apprensione in casa Roma. Sono infatti diversi i calciatori che hanno fatto rientro a Trigoria dai ritiri delle rispettive Nazionali con qualche acciacco. Le ultime notizie che giungono dal centro sportivo sono però incoraggianti. Secondo quanto riportano questa mattina i principali quotidiani sportivi nazionali tutti i giocatori dovrebbero essere a disposizione di José Mourinho.

L’allenatore portoghese pare quindi orientato a rimandare il turn over all’uscita di giovedì in Conference League contro il Cska di Sofia.

Roma, Mourinho rimanda il turn over | Contro il Sassuolo giocano tutti

José Mourinho pare quindi intenzionato a confermare la squadra che nelle prime quattro, vittoriose uscite stagionali ha schierato regolarmente. Gli unici due cambi fatti fino a questo momento sono stati infatti obbligati: a Trebisonda contro il Trabzonspor il titolare in attacco fu Shomurodov perché Abraham non era ancora disponibile. A Salerno invece era toccato a Carles Perez sulla trequarti per via della squalifica di Zaniolo. Ora La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport non hanno dubbi: anche domani sera il tecnico giallorosso varerà la formazione migliore. In campo quindi tutti i nazionali reduci da qualche problemino fisico. Mancini è recuperato e dovrebbe agire al centro della difesa. Stesso discorso per Zaniolo e Pellegrini: entrambi ieri sono stati provati nella formazione titolare. L’unica eccezione dovrebbe essere rappresentata da Matias Vina. L’uruguayano sta bene ma è rientrato a Roma soltanto questa notte. La sua prima presenza a Trigoria è prevista per questa mattina: troppo poco riposo e troppe ore di volo per lanciarlo titolare. Probabile quindi che sull’out mancino Mourinho scelga Riccardo Calafiori.

Conferme importanti che però non devono far credere che lo Special One non creda nelle alternative che la rosa gli mette a disposizione. Al contrario diversi giocatori sono destinati a partire titolari nel match europeo di giovedì. Tra questi quasi certamente Shomurodov e Smalling, senza dimenticare Kumbulla, Carles Perez ed El Shaarawy.

Le Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori