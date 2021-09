Calciomercato Roma, fa tutto Mendes | Colpo in Premier League

Calciomercato Roma, fa tutto Mendes: altro affare in Premier League? Le ultime indiscrezioni vanno valutate con estrema attenzione.

Per provare a rinforzare il centrocampo, gli occhi di Tiago Pinto nella sessione di calciomercato appena conclusa si sono sovente dirottati in Inghilterra. E non soltanto perché in Premier militava quel Granit Xhaka tanto accostato ai giallorossi da far apparire il suo trasferimento nella Capitale un affare in via di definizione, ma anche perché il gm dei capitolini ha attenzionato tanti altri profili d’Oltremanica. Un’ultima idea dal Campionato inglese, però, potrebbe stuzzicare le fantasie degli uomini mercato giallorossi: stiamo parlando di Ivan Cavaleiro, centrocampista classe ’97 in forza al Fulham, le cui qualità sia in fase di possesso che in interdizione potrebbero convincere la Roma ad anticipare la concorrenza. A riportarlo è seriebnews.com.

Calciomercato Roma, su Cavaleiro c’è anche l’Atalanta

Sempre stando alla medesima fonte, la trattativa potrebbe essere imbastita grazie alla “mediazione” di Jorge Mendes; tuttavia, come accennato poc’anzi, il mediano è monitorato con attenzione anche da altri club, tra cui l’Atalanta, che vorrebbe puntellare il centrocampo con un altro rinforzo. Non sono state svelate le cifre dell’ipotetico affare, anche perché si tratta al momento di un’idea, che però potrebbe prendere i contorni di una trattativa nel rapido volgere dei mesi che ci separano all’apertura della “finestra” di gennaio.