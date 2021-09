Calciomercato Roma, sgarbo della Juve | Assalto al centrocampista

Calciomercato Roma, sgarbo della Juve: a gennaio possibile assalto al centrocampista che ha deluso la società inglese. Le ultime

Assalto al centrocampista. Uno sgarbo da parte della Juventus. Sì, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, la società bianconera, a gennaio, potrebbe anche decidere di fare un pensiero a quell’elemento che per tutta l’estate è stato nel mirino della Roma. Tiago Pinto però non è riuscito a chiudere la trattativa, allora Cherubini, sotto indicazione di Allegri che ha bisogno di qualcuno, lì in mezzo al campo, per aumentare il livello della sua rosa, potrebbe andare a tentare lo svizzero Xhaka che, comunque, avrebbe anche indispettito l’Arsenal alla fine del calciomercato. Il motivo? Il fatto che il giocatore abbia deciso di non vaccinarsi. E con la sua nazionale poi è risultato positivo al Covid. Ma anche le prestazioni di inizio stagione non sono state esaltanti.

Calciomercato Roma, la Juve su Xhaka

Non riuscendo a chiudere per Pjanic, che è passato al Besiktas, la società bianconera potrebbe anche decidere, come anticipato dal portale di calciomercato, di assaltare il centrocampista svizzero. Vedremo gli sviluppi che ci saranno nei prossimi mesi.