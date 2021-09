Calciomercato Roma, cessione vicina | La conferma ufficiale

Calciomercato Roma, le dichiarazioni del tecnico hanno fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il destino del giocatore.

Abbiamo più volte sottolineato come quella appena conclusasi sia stata una campagna acquisti molto attiva in casa Roma, caratterizzata da numerosi movimenti in entrata e in uscita.

Questi ultimi hanno permesso al club di respirare, depennando dal libro paga i nomi di tanti giocatori finiti ai margini del progetto da diverso tempo. Dopo le sortite dei parametri zero, nel mese di luglio Pinto ha concluso diverse operazioni sul fronte transalpino.

Il gm portoghese ha piazzato in Ligue 1 due giocatori rientranti dai prestiti, Under e Kluivert, nonché quello che è stato il portiere titolare dell’ultimo biennio. I primi due sono stati reputati troppo acerbi dallo Special One, il quale ha al contempo richiesto maggiore affidabilità nell’estremità difensiva.

