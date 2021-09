Totti show al Gran Premio di Monza | Il “fuori pista” prima del via

Francesco Totti continua a rubare la scena nel mondo sportivo. C’è stato un clamoroso “fuori pista” al Gran Premio di Monza.

Tornano ad accendersi i riflettori del mondo sportivo su Francesco Totti. L’ex capitano e numero 10 giallorosso si è reso protagonista di un clamoroso “fuori pista” direttamente sull’asfalto del Gran Premio di Monza. Non è una novità assoluta per lui, già nel 2018, aveva assistito dalla pista al Gran Premio di Monaco a Montecarlo. Quest’oggi invece si è reso protagonista al GP d’Italia, direttamente dalla postazione Ferrari.

Solamente due giorni fa un grande annuncio per lui, direttamente dall’Inghilterra. Quest’oggi ha rubato la scena in casa Ferrari, rendendosi protagonista di un siparietto clamoroso. Da sempre nel cuore dei tifosi giallorossi, una volta terminata la carriera sul campo è riuscito a guadagnare le simpatie di tutta Italia. Ed oggi l’ultima dimostrazione della sua strepitosa capacità d’intrattenitore.

Totti al Gran Premio d’Italia, il “fuori pista” è virale

Eccolo il fuori programma che ha fatto impazzire il web, Francesco Totti nelle storie di Instagram ha condiviso questo momento spassoso. L’ex capitano stava riprendendo la Ferrari in preparazione alla partenza, quando un cameraman ha deciso di riprederlo. Così facendo ha scatenato la reazione della bandiera giallorossa, che ha commentato divertito: “Oh, me s’è messo in mezzo”. Ha scherzato con i tecnici della Ferrari, che hanno assistito divertiti alla scena esilarante. L’ex numero 10 giallorosso riesce sempre a lasciare il segno, stavolta è successo sull’asfalto di Monza. I fan si sono subito scatenati. in pochi minuti la storia condivisa da Totti è diventata virale sul web.