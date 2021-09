Roma, novità inaspettata | Vina sorprende tutti

Matias Vina può festeggiare un prestigioso traguardo raggiunto in Uruguay. Il nuovo terzino giallorosso ha condiviso una novità che ha spiazzato tutti.

Mancano poche ore al ritorno in campo per la Roma di Josè Mourinho. Stasera, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, i giallorossi avranno di fronte il Sassuolo. Si torna in campo dopo la pausa nazionali, osservati speciali i tanti acciaccati tornati a Trigoria. Una grande novità irrompe nel web, direttamente dall’account Instagram di Matias Vina.

Nei giorni scorsi si era creata una forte apprensione legata ai guai fisici del laterale sinistro. Il terzino, con la maglia dell’Uruguay, aveva accusato un problema al flessore. Infortunio fortunatamente non rivelatosi grave, tanto da permettergli di tornare in campo nell’ultima sfida di qualificazioni mondiali in vista di Qatar 2022. 73 minuti giocati per lui, nella vittoria di misura rifilata all’Ecuador. E’ tornato a Roma, solo ieri mattina, probabile un turno di stop per lui?

Matias Vina sorprende i tifosi, novità pazzesca

Il terzino giallorosso è stato eletto miglior sportivo uruguaiano all’estero. Un riconoscimento pazzesco per la sua giovane carriera, assegnato dal circolo dei giornalisti sportivi uruguaiani. Lo scatto, appena postato nelle Instagram Stories del terzino, sta facendo il giro del web. Molto probabilmente stasera si accomoderà in panchina contro il Sassuolo. Mou potrebbe decidere di fargli tirare un po’ il fiato dopo le fatiche sudamericane. Per rimpiazzarlo rimane in piedi una doppia opzione, la più ovvia sembra rappresentata dall’impiego di Riccardo Calafiori. Ma il tecnico portoghese potrebbe stupire, scegliendo di schierare Ibanez sulla fascia, ed inserendo Smalling tra i titolari. Una cosa è certa, il morale di Matia Vina è alle stelle, in casa Roma tutti si augurano che sia un segno di buon auspicio per la squadra.