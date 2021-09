Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali | Mourinho ha deciso

Roma-Sassuolo, ecco le formazioni ufficiali della partita che tra poco andrà in scena all’Olimpico. Le decisioni di Mourinho

Mourinho ha deciso. Ecco le scelte dello Special One in vista della gara di stasera contro il Sassuolo all’Olimpico. Il tecnico portoghese non cambia nulla rispetto alle previsioni della vigilia. Quindi in campo ci vanno i big, senza pensare minimamente al prossimo impegno, quello di giovedì sera, in Conference League. C’è da piazzare la quinta vittoria consecutiva in stagione, la terza in campionato. E nulla può essere lasciato al caso.

E Mou sorprende, perché in campo dal primo minuto ci va anche Vina, appena rientrato dagli impegni con l’Uruguay.

Roma-Sassuolo, ecco le formazioni ufficiali

Ecco allora le scelte dei due allenatori. Manca sempre meno all’inizio della partita. E all’Olimpico comincia a salire la tensione per una gara attesissima dopo la sosta per le nazionali.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

SASSUOLO: (4-3-3): Consigli, ToLjan, Chiriches, Ferari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuric, Boga; Raspadori.