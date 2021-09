Roma-Sassuolo, Mourinho accontentato | La novità dell’Olimpico

Roma-Sassuolo, è arrivata la conferma dell’importante novità prevista stasera in occasione della terza sfida di campionato dei giallorossi.

La sfida è in programma stasera alle ore 20.45 e rappresenterà la catalisi del più volte nominato tour de force che attenderà la Roma in questi mesi, dopo la sosta delle Nazionali. Quest’ultima, per fortuna, ha arrecato meno problematiche del previsto.

Nonostante le preoccupazioni, ora rientrate, per Zaniolo, Pellegrini, Mancini e Vina, Mourinho potrà contare su una squadra pressoché al completo ma non sono da escludersi eventuali turnazioni per garantire riposo a chi ne abbia più bisogno. Servirà comunque un approccio attento, contro un avversario che in passato ha più volte messo in difficoltà Pellegrini e compagni.

Basti pensare al fatto che nella scorsa stagione la rosa di Fonseca ha totalizzato solo due punti nei 180 minuti in cui si è trovata di fronte gli emiliani, ora a quattro punti dopo l’ultimo pareggio casalingo con la Sampdoria e la vittoria iniziale in casa dell’Hellas.

LEGGI ANCHE: Roma-Sassuolo, è quasi ufficiale | Big in panchina