Roma-Sassuolo, Mou li taglia | I due vanno in tribuna

Roma-Sassuolo, Mourinho ha deciso per il taglio. I due non sono nemmeno in distinta. E’ evidente la scelta tecnica dello Special One

Ufficiale, la decisione di Mourinho è stata presa. E si vede anche dalla distinta per la gara contro il Sassuolo di questa sera. Lo Special One li ha tagliati, non ci sono più possibilità, o quasi, di vederli nelle rotazioni per le prossime settimane. Certo, c’è la Conference League di mezzo e allora ci potrebbero sperare, ma sia Bove, che Kumbulla, oggi non figurano nemmeno in panchina. Non c’è il sentore di problemi fisici, per questo è solamente una decisione tecnica quella del portoghese.

Che ha deciso, in maniera evidente, di affidarsi ad altri elementi. Bove e Kumbulla fanno parte della rosa giallorossa ma probabilmente, il campo lo vedranno raramente. Emblematico anche il fatto che, per questa sera, Mourinho ha deciso di schierare Vina, appena rientrato dall’Uruguay. Poteva anche giocare Ibanez esterno, con Smalling o appunto l’ex Hellas Verona in mezzo: ma l’albanese non offre garanzie. E allora in campo ci va chi offre qualità. In una gara da vincere.

Roma-Sassuolo, Mou taglia anche Bove

E non figura nemmeno Bove, come detto, in distinta. Il giovane il campo lo vedrà raramente davvero. Non c’è ormai dubbio su questo. Sembrava in rilancio. Non sarà così. Lo Special One ha decisamente fatto capire che le proprie scelte vanno verso un’altra direzione. Che non è quella che speravano i due elementi che guarderanno i compagni stasera giocare, senza nemmeno poter stare vicini a loro.