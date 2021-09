Calciomercato Roma, tentativo fallito | Rifiutati 15 milioni

Il calciomercato della Roma si è concluso con un obiettivo ancora in ballo, quello del centrocampista. Però ci sono retroscena per un altro ruolo.

In casa giallorossa c’è ancora il grande umore tra i tifosi giallorossi e non solo, perché anche la squadra stessa e lo staff di José Mourinho sono più che soddisfatti della prestazione dei calciatori, tanto che nonostante giovedì ci sarà la prima gara della fase a gironi della UEFA Conference League, oggi ci sarà una giornata di riposo per tutti. Intanto chi oltre a pensare al campo pensa anche a quello che può servire allo Special One nella prossima sessione di calciomercato, è Tiago Pinto. Il general manager portoghese potrebbe accontentare Mou a gennaio nella ricerca del centrocampista richiesto.

LEGGI ANCHE >>> Roma, c’è il candidato alla maglia numero 10 | La benedizione di Totti

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho senza limiti | Nuova scelta che sorprende

Calciomercato Roma, 15 milioni rifiutati

L’indiscrezione questa volta arriva dalla Grecia, dove secondo quanto riportato dal portale ‘sportime.gr’, il terzino sinistro del Norwich Dimitris Giannoulis, era entrato nel mirino del club capitolino, tanto da vedersi rifiutare un’offerta da parte del club inglese di ben 15 milioni di euro. Il greco classe ’95 è dunque rimasto a Carrow Road. Proprio in quel ruolo Tiago Pinto ha dovuto rinforzare la corsia di sinistra, dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola arrivato durante l’Europeo, con l’arrivo di Matias Vina che sta convincendo tutti. Ieri l’uruguaiano è stato schierato da Mourinho nonostante il suo volo di rientro dalla nazionale fosse atterrato solamente sabato, con l’ultimo match disputato nella notte italiana tra giovedì e venerdì.