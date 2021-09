Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Futuro in Liga

Una big spagnola vuole il difensore della Roma, che però non è considerato l’opzione A sul calciomercato.

Altra grande prova da parte dei giocatori di José Mourinho, il quale dal primo minuto sta puntando quasi sempre sugli stessi undici. Per il portoghese non esiste turnover, visto che a scendere in campo saranno sempre quelli che secondo lo Special One staranno meglio dal punto di vista fisico e mentale. Un messaggio forte e chiaro mandato proprio alla vigilia di Roma-Sassuolo, conclusasi con il punteggio di 2-1 grazie alla rete nei minuti di recupero di Stephan El Shaarawy, che ha fatto letteralmente esplodere lo Stadio Olimpico. Intanto un’altra ottima prova dal punto di vista difensivo (un po’ meno in fase di fraseggio e impostazione), è quella di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano è stato un’ottimo colpo dell’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, tentativo fallito | Rifiutati 15 milioni

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho senza limiti | Nuova scelta che sorprende

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Simeone

Per il centrale classe ’98, che per Mourinho all’occorrenza potrà fare anche il terzino destro o sinistro, a seconda delle evenienze, c’è un importante ritorno di fiamma, quello dell‘Atletico Madrid. Infatti già lo scorso luglio vi avevamo parlato dell’interessamente dei colchoneros per Roger Ibanez.

Secondo quanto riportato dal sito ‘fichajes.net’, il difensore è ancora un obiettivo di Diego Simeone per la prossima estate, e potrebbe essere un’ottima alternativa. Per il portale in questione l’obiettivo principale è SvenBotman, giovane classe 2000 del Lille. Infine il terzo obiettivo è Lisandro Martinez, che l’Ajax valuta molto.