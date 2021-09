Calciomercato Roma, affare a rischio | Inserimento Milan

Dalla Spagna arrivano aggiornamenti su un possibile obiettivo di mercato della Roma in vista della prossima stagione.

Durante il calciomercato estivo si è spesso parlato del possibile arrivo di un centrocampista. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha lavorato a lungo per regalare a José Mourinho un nuovo innesto nella zona nevralgica del campo. L’allenatore portoghese ha più volte elogiato il lavoro della dirigenza in sede di mercato. Eppure il tecnico avrebbe apprezzato un ulteriore innesto in mezzo al campo. Tanti i nomi che nelle settimane estive sono stati accostati ai colori giallorossi. Eppure le difficoltà nel cedere alcuni esuberi hanno condizionato il lavoro in entrata di Pinto.

Oltre a diversi profili di esperienza il General Manager portoghese nei mesi scorsi ha seguito con attenzione anche giocatori di prospettiva. Ma una di queste piste pare ora destinata a sfumare.

Calciomercato Roma l’obiettivo si allontana | Il Milan su Danilo Oliveira

Uno dei profili accostati nei mesi scorsi alla Roma è quello di Danilo Dos Santos de Oliveira. Il giovane centrocampista del Palmeiras è finito sul taccuino di Tiago Pinto l’inverno scorso e negli ultimi mesi ha confermato le buone relazioni che il dirigente aveva ricevuto. Per questo l’interessamento della Roma in vista della prossima stagione sembrava concreto. Secondo il portale spagnolo todofichajes.com il centrocampista però pare destinato a finire altrove. Il suo approdo sarà comunque in Serie A, ma probabilmente per vestire la maglia del Milan. Secondo quanto riportato dal sito di mercato iberico i rossoneri avrebbero scelto il ventenne centrocampista brasiliano per sostituire Frank Kessié, sempre più indirizzato verso un trasferimento a parametro zero al Paris Saint Germain. Su Danilo si è concentrata in questi mesi anche l’attenzione di altri club, dalla Juventus al Manchester United. Ma i rossoneri sembrerebbero aver battuto la concorrenza: per la cessione di Danilo il Palmeiras dovrebbe incassare 12 milioni di euro.