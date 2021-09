Calciomercato Roma, scippo all’Inter | Sfida a Spalletti

L’attenzione del General Manager giallorosso Tiago Pinto si concentra sulle possibili occasioni in entrata per il futuro.

Nonostante siano passate meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato estivo le voci sulle possibili trattative dei prossimi mesi non accennano a diminuire. Siamo ormai abituati da anni al fatto che il mercato per i club internazionali non finisca mai. Certo, le trattative possono essere ultimate e perfezionate soltanto durante la finestra estiva e quella invernale. Ma è altrettanto sicuro che i dirigenti tessano ininterrottamente le proprie trame. E’ così anche in casa Roma. Il General Manager Tiago Pinto ha condotto una campagna acquisti importante con la quale la società ha dato un segnale forte rispetto al futuro del club. Ma il lavoro non è finito ed il dirigente portoghese è attivo sia in ottica gennaio che per quanto riguarda il mercato dei parametri zero.

A questo proposito in casa giallorossa potrebbe diventare interessante la posizione di un vecchio pallino di José Mourinho.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Futuro in Liga

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, riflettori in Ligue 1 | I calcoli di Tiago Pinto – VIDEO

Calciomercato Roma, fari su Perisic | Può arrivare a zero

Parliamo di Ivan Perisic. Il calciatore dell’Inter è andato più volte vicino all’essere allenato da José Mourinho negli anni scorsi. In particolare il tecnico portoghese fu protagonista di un lungo corteggiamento all’esterno croato quando sedeva sulla panchina del Manchester United. Le resistenze dell’Inter all’epoca impedirono il matrimonio, che però potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi. Il laterale sinistro vedrà infatti scadere il proprio contratto con i nerazzurri il prossimo 30 giugno e date le necessità di riduzione del monte ingaggi che l’Inter si trova a fronteggiare il suo rinnovo non sembra essere una priorità. In questa fase di stallo pare intenzionato a inserirsi Pinto. Secondo Calciomercatonews il nome del classe ’89 però non compare soltanto sui taccuini della dirigenza giallorossa: Perisic piace molto anche a Luciano Spalletti – che lo ha allenato proprio all’Inter – e anche il club partenopeo proverà a portarlo in Campania a zero.