La Roma non è riuscita a piazzare Davide Santon, Federico Fazio e Steven Nzonzi nell’ultima sessione di calciomercato. Il general manager Tiago Pinto ha comunque svolto un ottimo lavoro in uscita riuscendo a cedere parecchi calciatori che non rientravano nei piani del nuovo allenatore José Mourinho. Ora il general manager guarda con interesse in Ligue 1: ecco il motivo.

