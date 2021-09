Calciomercato Roma, esame superato | Restano sul taccuino di Pinto

Tiago Pinto continua a seguire due ragazzi verso cui la Roma mostra grande interesse. E le ultime prestazioni non fanno che confermare le intenzioni del General Manager.

Il calciomercato estivo ha visto il General Manager della Roma Tiago Pinto avviare un lavoro finalizzato a cambiare nel lungo periodo il volto della squadra a disposizione di José Mourinho. L’arrivo dell’allenatore portoghese dice molto sulle ambizioni della proprietà. Insieme a Pinto e Mourinho i Friedkin intendono costruire una Roma competitiva ai più alti livelli. Per farlo occorre del tempo e servono le giuste operazioni sul mercato. E così accanto al lavoro in uscita per alleggerire il monte ingaggi il General Manager ha lavorato anche per costruire una rosa forte nel tempo. L’addio a Edin Dzeko e l’arrivo di Tammy Abraham rappresentano un chiaro segnale in questo senso.

Ma il lavoro di Pinto non è finito qui. Per questo il dirigente portoghese continua a valutare una serie di giocatori che presto potrebbero sbarcare – o tornare, in qualche caso – a Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, affare sul gong | Pinto costretto a guardare

LEGGI ANCHE: Roma, auspicato nuovo aumento | Annuncio e richiesta

Calciomercato Roma, promossi Scamacca e Frattesi | Pinto li segue

E così tra i diversi nomi che potrebbero rientrare in ottica Roma ci sono anche quelli di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I due giocatori del Sassuolo hanno positivamente impressionato nella sfida di domenica sera all’Olimpico. Entrambi protagonisti di ottime prestazioni ed entrambi con un passato giallorosso, i due continuano ad essere monitorati da Pinto per un eventuale ritorno a Trigoria. Scamacca non rappresenta certo una sorpresa: come attaccante del Genoa si era già messo in luce durante lo scorso campionato. Non a caso su di lui è puntata l’attenzione di diversi club che durante l’estate hanno avuto contatti con il Sassuolo: Juventus e Inter su tutti. Anche Frattesi ora comincia ad attirare l’attenzione di diversi club. Per questo Pinto resta vigile. Un loro ritorno rappresenterebbe un segnale rispetto ai valori cui i Friedkin fanno riferimento: su tutti quello dell’appartenenza. I due, inoltre, conoscono bene Nicolò Zaniolo visto che insieme a lui hanno vissuto l’avventura dell’Europeo Under 19 del 2018. Un’avventura che si fermò soltanto con la finale persa contro il Portogallo.