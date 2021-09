Verona-Roma, Di Francesco nei guai | Fuori per infortunio

Domenica prossima la Roma cercherà la quarta vittoria consecutiva in Campionato sul campo dell’Hellas Verona. Per Di Francesco arrivano notizie non incoraggianti dall’infermeria.

La rete di El Shaarawy arrivata in pieno recupero domenica sera contro il Sassuolo ha regalato alla Roma la quinta vittoria in altrettante uscite ufficiali. Un eccellente avvio di stagione per i giallorossi che in settimana sono attesi da altri due appuntamenti. Giovedì all’Olimpico arriva il Cska di Sofia per la prima sfida della fase a gironi di Conference League. Domenica sarà invece la volta dell’Hellas Verona: i gialloblù di Eusebio Di Francesco attendono infatti la visita della Roma domenica alle 18. La squadra veneta avrà quindi diversi giorni di riposo in più rispetto ai giallorossi. Possibile quindi che Mourinho decida di dare qualche minuto di riposo a qualche elemento nella sfida europea di giovedì.

Intanto sul fronte Hellas arrivano notizie tutt’altro che positive per Di Francesco, che quasi certamente dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale.

Verso Hellas Verona – Roma | Problema fisico per Miguel Veloso

Già nei giorni scorsi le condizioni di Miguel Veloso avevano destato preoccupazione in casa Hellas. Il centrocampista aveva accusato un problema alla coscia destra e la sua presenza per la sfida di questa sera contro il Bologna era già data in forte dubbio. Le notizie che arrivano dagli esami strumentali cui il portoghese si è sottoposto lasciano però immaginare che lo stop possa essere più lungo del previsto. Il numero 4 gialloblù è infatti rimasto vittima di una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Un tipo di infortunio che richiederà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni ma che potrebbe costringere il mediano a anche saltare la sfida del Bentegodi contro la Roma. Un’assenza pesante per Di Francesco visto il ruolo centrale che Veloso ricopre nel Verona.