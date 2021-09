Hellas Verona nei guai, quattro infortuni per Di Francesco

Non arrivano buone notizie per i prossimi avversari in campionato della Roma. L’Hellas Verona rischia l’emergenza, ben quattro infortuni per Di Francesco.

La Roma ha iniziato la stagione alla grande, cinque vittorie nelle prime cinque giornate dall’esordio stagionale. Ora Josè Mourinho, assoluto protagonista ieri sera, sogna di allungare la striscia vincente, missione difficile ma non impossibile. Prossimi avversari dei giallorossi saranno prima i bulgari del CSKA Sofia, nel debutto in Conference League, mentre domenica si tornerà a giocare in campionato.

Ed in campionato, domenica prossima, i giallorossi torneranno in trasferta, al Bentegodi di Verona. Di fronte l’Hellas dell’ex Eusebio Di Francesco, tecnico che deve fare i conti con una vera e propria emergenza. Scaligeri impegnati nel posticipo del lunedì sul campo del Bologna, da dove arrivano diverse tegole per i gialloblù. La prima cattiva notizia era arrivata prima della gara, come la nostra redazione aveva anticipato.

Hellas Verona in emergenza, quattro infortuni per Di Francesco

Il primo a fermarsi è stato Miguel Veloso, l’esperto centrocampista portoghese ha alzato bandiera bianca ben prima del match. Il mediano ha riportato una lesione muscolare, sicuro assente nella prossima gara di campionato. Out a fine primo tempo anche Dawidowicz, il difensore polacco ha accusato noie fisiche e non è rientrato nella ripresa. Altra tegola a pochi minuti dal secondo tempo, Adrien Tameze ha abbandonato anzitempo il terreno da gioco. Un fastidio al ginocchio sinistro lo ha costretto al forfait, a centrocampo una vera e propria emergenza per gli scaligeri. Ennesimo stop poi al minuto 75°, con il giovane difensore Casale che ha accusato un problema al polpaccio. Piove sul bagnato in casa Hellas, con Di Francesco che deve fare i conti con una sfilza di nuovi infortuni. A peggiorare ulteriormente le cose il drammatico rendimento sul campo, tre sconfitte in tre gare, zero punti in classifica per i veronesi. Ennesimo stop sul campo del Bologna, che vince per 1-0, felsinei a 7 punti in 3 gare, scaligeri in crisi.