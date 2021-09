Roma, entusiasmo alle stelle | Info biglietti Verona e Udinese

La Roma ha trovato la quinta vittoria di fila contro il Sassuolo, il morale è alle stelle per la truppa di Mou. Ecco le info biglietti per le nelle prossime gare.

Una vittoria al cardiopalma contro il Sassuolo, mille emozioni proprio nel giorno della panchina numero mille in carriera per Josè Mourinho. Una gara al cardiopalma, piena di ribaltoni, una sorta di manifesto della carriera vincente dello Special One. Altri tre punti in cascina, tre vittorie di fila in campionato, cinque su cinque dal debutto stagionale. Una vera e propria delizia questo inizio di stagione per il popolo giallorosso.

Questo giovedì l’esordio nel girone di Conference League, alle ore 21 allo stadio Olimpico. Di fronte i bulgari del CSKA Sofia, reduci dal pareggio per 1-1 nel derby contro lo Slavia Sofia. Ma i riflettori rimangono accesi anche sul campionato, dopo tre giornate la Roma condivide la vetta con Milan e Napoli, l’entusiasmo è alle stelle. E proprio in campionato il supporto dei tifosi non è mai mancato, sempre protagonisti in casa ed in trasferta. I prossimi impegni saranno in trasferta a Verona e poi in casa, contro l’Udinese.

Prima la Conference poi il Verona, info biglietti Serie A

La società giallorossa ha emesso un comunicato ufficiale sulle modalità di acquisto dei tagliandi, procediamo in ordine cronologico. Dopo il debutto in Conference League i giallorossi saranno attesi dalla trasferta di Verona. Domenica 19 settembre la Roma affronterà gli scaligeri dell’Hellas, guidati dall’ex Eusebio Di Francesco. I tagliandi saranno acquistabili dalle ore 11:00 di martedì 14 settembre fino alle ore 19 di sabato 18 settembre al prezzo di 25 euro (5 euro per il ridotto Under 14). I biglietti potranno essere acquistati on-line su circuito Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati.

Per quanto riguarda il primo turno infrasettimanale della Serie A, contro l’Udinese gioved’ 23 settembre, la vendita è già scattata. Da oggi alle ore 12:00 infatti è partita la prelazione riservata agli abbonati nella stagione 2019-20, In questa fase potranno essere acquistati fino a un massimo di 4 biglietti a persona. L’eventuale vendita libera solo online avrà inizio dalle ore 12:00 di mercoledì 15 settembre 2021.