Roma, Mourinho senza limiti | Nuova scelta che sorprende

Roma, Mourinho è senza limiti: ecco la scelta che sorprende in vista della gara di giovedì in Conference League.

Mai banale, José Mourinho. Le sue scelte fanno sempre discutere. Sia nel bene che nel male. Certo, questa sorprende un po’ tutti, visto che il tecnico portoghese ha deciso, nonostante giovedì si giochi e quindi il tempo di preparare la partita è già poco, di concedere un giorno di riposo alla sua squadra dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo. Prima della gara contro i neroverdi, il tecnico, aveva optato per il ritiro obbligatorio a Trigoria, adesso invece, tutto cambia. Ci sono da ricaricare le energie, fisiche e mentali, per riuscire a rendere al meglio in vista della sfida al Cska Sofia che bagnerà il debutto nella fase a gironi di Conference League. Ma il tecnico, un po’ allenatore e un po’ mental coach, ha ordinato un rompete le righe di 24 ore. Nulla può essere lasciato al caso.

Roma, per la squadra oggi meritato riposo

Un giorno di relax con la famiglia per riprendersi mentalmente da una vittoria arrivata al minuto 91 grazie alla gemma di El Shaarawy. La Roma ieri sera ha speso molte energie, soprattutto mentali, per riuscire ad avere la meglio sulla squadra di Dionisi che avrebbe anche potuto vincerla, la partita. Un risultato in bilico fino alla fine, con l’appendice della rete annullata a Scamacca per fuorigioco. Tutti ne sono usciti distrutti, forse di più Mou, che ci ha messo del suo, nella vittoria, tirando fuori dal cilindro il cambio dell’italiano che ha preso il posto di Mkhitaryan spento. Sì, è anche merito dello Special One.

Che – giochiamo eh – deve riprendersi dalla folle corse sotto la Curva Sud dopo la rete decisiva. Sperando, ovviamente, che sia la prima di una lunga serie.