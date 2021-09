Calciomercato, l’Hellas Verona ha deciso di esonerare Di Francesco: contatti avviati per il sostituto, c’è un profilo in pole.

Questa mattina è trapelata l’indiscrezione che riferiva dell’esonero di Eusebio Di Francesco, che non è più il tecnico dell’Hellas Verona. Gli scaligeri hanno optato per questa decisione drastica, alla luce di un inizio di stagione molto deludente, nel quale Barak e compagni sono ancora a secco, avendo rimediato tre sconfitte nelle prime uscite stagionali. Il goal di Svanberg in quel di Bologna è costato caro a Di Fra, con il Verona che è ora alla ricerca del profilo giusto per sostituirlo.

Calciomercato, Tudor sostituto di Di Francesco? Contatti avviati

Il primo nome sulla lista è quello di Igor Tudor, ex vice allenatore di Pirlo nell’esperienza del “Maestro” sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato classe ’78 conosce bene la Serie A, avendo già allenato l’Udinese, prima della sua esperienza all’Hajduk Spalato; non c’è ancora un accordo tra le parti, questo è bene ribadirlo, ma le riflessioni dell’Hellas per il dopo Di Francesco sembrano essere orientate sempre di più verso Tudor, che a questo punto si candida ad affrontare José Mourinho nel prossimo match di campionato. Seguiranno aggiornamenti.