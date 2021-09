Calciomercato Roma, interesse ancora vivo | Affare con la Juventus

Calciomercato Roma, interesse ancora vivo per il centrocampista. Si potrebbe concretizzare l’affare con la Juventus

Interesse ancora vivo. Nonostante in questo momento le cose siano molto cambiate rispetto a quando la Roma ci aveva fatto un pensiero. Sì, i giallorossi rimangono sulle tracce di Rovella, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Genoa. La società dei Friedkin, già prima che Preziosi e Agnelli chiudessero l’affare, lo aveva messo nei propri radar. Poi si chiuse in un altro modo, ma i bianconero, nonostante l’esoso esborso per il cartellino, non sembrano molto interessati alle prestazioni del calciatore. Anche se, c’è da dirlo, in queste prime giornate di campionato ha già trovato spazio con Ballardini che invece, l’anno scorso, lo ha visto poco.

A confermare l’interesse ci ha pensato il giornalista Santini, che è intervenuto su 7 Gold. Confermando così che Tiago Pinto non ha mai perso di mira il giovane centrocampista azzurro che ha già vestito la maglia dell’Under 21. Ma occhio, perché sulle sue tracce, ci sono anche altre squadre.

LEGGI ANCHE: Giudice sportivo Serie A | Arriva la stangata

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, entusiasmo Friedkin | Il regalo per Mourinho – VIDEO

Calciomercato Roma, Rovella interessa anche al Napoli

Santini ha svelato che sulle tracce del calciatore c’è anche il Napoli di Luciano Spalletti, che potrebbero concretizzare così l’affare con i bianconeri. Una situazione che potrebbe anche spingere Tiago Pinto a mollare la presa, soprattutto se si dovesse scatenare un’asta attorno al calciatore in questione. Rovella, comunque, ha delle ottime qualità tecniche. Sicuramente deve crescere sotto il profilo della personalità e anche sotto l’aspetto fisico: ma sono dettagli che si possono migliorare.

La Roma, insomma, rimane in attesa di capire la situazione. E soprattutto di capire se ci sono i margini per una trattativa che potrebbe rivelarsi decisamente importante per il futuro. Il centrocampista a questa squadra manca, si sa.