Calciomercato Roma, attento Mou | Il Barcellona ci prova ancora

Uno dei nodi da sciogliere in casa Roma sul calciomercato rimane il centrocampista. Ma per uno che potrebbe venire, ce n’è un altro che vuole restare.

José Mourinho ha iniziato la sua avventura nella capitale come meglio non poteva. Cinque vittorie in cinque gare ufficiali. Sin dal suo sbarco a Roma, portato dall’aereo guidato da Dan Friedkin, con i tifosi si è stabilito subito un grande feeling, c’è grande entusiamo nella piazza e lo Special One ha detto che è già stato accolto più di quanto si aspettasse, visto che non ha fatto ancora nulla. Giorno dopo giorno, però, il tecnico portoghese sa e percepisce quanto questa città sia ambiziosa, una città dove manca un trofeo da più di 13 anni (Coppa Italia 2007/2008 l’ultimo trionfo). Il tempo però è la parola magica che ha messo subito in chiaro Mourinho, anche se lui vorrebbe accelerarlo.

Calciomercato Roma, il Barcellona ci prova ancora

Per accelerare questo tempo avvicinandosi al successo, serviranno giocatori in grado di fare la differenza. Tra questi c’è Lorenzo Pellegrini, che lo Special One ha elogiato più volte in pubblico. Il numero 7 e capitano della Roma è in trattativa con la società e Tiago Pinto per il rinnovo del contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Mourinho si è già espresso su questo, annunciando che l’accordo è sempre più vicino. Dall’altra parte, però, dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci di un Barcellona sempre più interessato a Lorenzo Pellegrini.

Il sito ‘diariogol.com’, riporta come il club blaugrana stia cercando proprio uno con le sue caratteristiche, e sarebbe un rinforzo perfetto per Ronald Koeman. Il portale in questione riporta come i contatti con l’agente del giocatore romano siano già iniziati, ma va detto che la priorità di Pellegrini è sempre rimasta la Roma. Per questo la firma è sempre più vicina. Il Barcellona punterà all’acquisto a parametro zero per la prossima sessione estiva di calciomercato.