Calciomercato Roma, riecco Ranieri | Trattativa avviata

Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi l’ennesimo ritorno in panchina di Claudio Ranieri.

L’avvio di stagione della Roma è stato fin qui esaltante. Le cinque vittorie in altrettante partite disputate proiettano i giallorossi in testa alla classifica di Serie A. E giovedì per i giallorossi è fissato l’appuntamento con il primo turno del girone di Conference League. Non tutti, però, in Serie A possono dirsi soddisfatti dell’inizio di Campionato come la Roma. E’ il caso dell’Hellas Verona, prossimo avversario dei giallorossi, che dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna ha deciso di sollevare dall’incarico Eusebio Di Francesco.

E se per la panchina gialloblù ci sono diversi nomi in corsa, un altro ex tecnico giallorosso pare in procinto di tornare ad allenare in Serie A.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Di Francesco esonerato | Ecco chi potrebbe sfidare Mou

LEGGI ANCHE: Roma, Fienga accelera per lo stadio | Scatta l’ultimatum

Calciomercato, ancora un ritorno per Ranieri | Si avvicina il sì al Cagliari

Parliamo di Claudio Ranieri. L’ex allenatore della Roma sarebbe in procinto di tornare per l’ennesima volta ad allenare in Serie A. Su di lui sarebbe infatti ricaduta la scelta del Presidente del Cagliari Tommaso Giulini per sostituire Leonardo Semplici. Il club sardo ha deciso di esonerare il tecnico che l’anno scorso era stato artefice della salvezza. La sconfitta in rimonta subita in casa contro il Genoa ha segnato il passo d’addio per l’allenatore toscano. Ora, per rilanciare la squadra, il club vorrebbe puntare proprio su Ranieri. Secondo La Gazzetta dello Sport il quadro economico complesso in casa Cagliari potrebbe però complicare le trattative per l’arrivo dell’allenatore romano. E così non sono da scartare altre piste: dal ritorno di Diego Lopez – che con gli isolani è già stato giocatore e allenatore – al rilancio di un tecnico di carattere come Walter Mazzarri. Il sogno (forse) proibito, però, rimane lui: Claudio Ranieri.