Calciomercato Roma, incontro in sede | Firma in arrivo

La dirigenza giallorossa è al lavoro per portare a termine una trattativa importante per il futuro del club.

La Roma è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione. Le cinque vittorie in altrettante uscite ufficiali messe insieme dalla squadra di José Mourinho hanno dato grande fiducia all’ambiente. La mano del tecnico portoghese in questo ottimo inizio di stagione è evidente: la Roma sembra una squadra molto più convinta dei propri mezzi rispetto a qualche mese fa. Un lavoro importante che sta dando i suoi frutti e che poggia sulla responsabilizzazione dei calciatori. Tutti devono dare il proprio contributo in maniera totale. Un intervento da psicologo, quello di Mourinho, che sta permettendo a diversi giocatori di esprimersi probabilmente ai livelli più alti della propria carriera.

Tra i calciatori più in evidenza c’è senz’altro Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha offerto grandi prestazioni sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Anche per questo l’allenatore punta forte su di lui anche per il futuro e la dirigenza è al lavoro per arrivare presto al rinnovo del suo contratto.

Calciomercato Roma, Pellegrini verso il rinnovo | Oggi altro incontro importante

Le trattative per prolungare il contratto del numero 7 giallorosso sono in fase decisamente avanzata. Il centrocampista è più che mai al centro del progetto giallorosso – come ha confermato nei giorni scorsi Mourinho, assicurando che “Lorenzo sarà il nostro capitano ancora per molti anni“. La firma ancora non è arrivata ma nonostante i tentativi di inserimento da parte del Barcellona non dovrebbero esserci problemi per raggiungere un accordo. La volontà delle parti è di proseguire insieme e come riporta Angelo Mangiante per Sky Sport il capitano negli ultimi mesi ha stretto il proprio rapporto anche con la proprietà, in particolare con Ryan Friedkin. In giornata si è tenuto un incontro che ha portato a ulteriori passi avanti sulla via del prolungamento del contratto del giocatore. Non siamo ancora alla fumata bianca: la firma sul nuovo contratto non è arrivata, ma l’appuntamento odierno ha segnato un ulteriore avvicinamento all’obiettivo comune. La strada per il rinnovo appare più che mai in discesa. Per quanto riguarda le cifre, calciomercato.it segnala che il nuovo contratto dovrebbe far guadagnare al Capitano una cifra compresa tra i 3,5 e i 4 milioni netti a stagione comprensivi di bonus.