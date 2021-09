Verona-Roma, annuncio ufficiale | Scelto l’erede di Di Francesco

Hellas Verona-Roma, il tweet della società ha confermato l’importante e pesante scelta di cui tanto si è parlato nelle scorse ore.

Dopo l’entusiasmante vittoria casalinga contro il Sassuolo, i giallorossi sono ora attesi dal tanto proclamato tour de force, di cui tanto si è detto nelle due settimane di sosta. In seguito alla pausa delle Nazionali, la Roma, così come tante altre squadre italiane ed europee, sarà costretta ad affrontare fino al 10 ottobre una gara ogni quattro giorni circa.

Servirà un’ottima gestione delle energie da parte di Mourinho, ora atteso dall’esordio nei gironi di Conference League contro il Cska-Sofia. Dopo la sfida di giovedì, i capitolini voleranno a Verona per affrontare l’Hellas, prima di vedersela con Udinese e Lazio.

Fondamentale, come sottolineato dallo stesso Mourinho più volte, ragionare step by step. Seguendo il suo mantra, dunque, è giusto sottolineare la grande novità vissuta in questo momento dal prossimo avversario di Pellegrini e compagni in campionato.

Verona-Roma, è Igor Tudor il nuovo tecnico degli scaligeri: il tweet ufficiale

Questi sono, come detto, attesi dai novanta minuti contro gli scaligeri, da sempre un avversario ostico per la squadra capitolina. L’Hellas ha necessario bisogno di punti, dopo non aver agguantato nemmeno un pareggio in queste prime tre partite.

Ciò ha portato la società a ponderare la scelta di cambiare tecnico e puntare su un nuovo profilo. Dopo l’annuncio legato all’esonero di Di Francesco è in prima serata arrivato il tweet relativo alla scelta di puntare su Igor Tudor. L’ex Udinese, che nell’ultimo anno è stato il braccio destro di Pirlo alla Juventus, è pronto dunque a ripartire.

Impietoso, invece, il bilancio di Eusebio Di Francesco in questi ultimi anni. Dopo essere stato sollevato dall’incarico durante la gestione Pallotta, l’abruzzese è stato esonerato anche da Ferrero prima e Giulini poi. Strano pensare che si tratti di quella stessa persona che non molto tempo fa ha portato la Roma a sfiorare quello che era un obiettivo molto più che utopistico.

Riportiamo di seguito la nota del club. “Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Igor Tudor, che si è legato al Club gialloblù sino al termine della corrente stagione sportiva, 2021/22”.