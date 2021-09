Calciomercato, tutto fatto | Ecco il nuovo allenatore

I giallorossi domenica affronteranno una squadra che avrà in panchina un nuovo allenatore dopo tre giornate di Serie A.

E’ iniziato con la vittoria di domenica sera contro il Sassuolo allo scadere, grazie al destro a giro di Stephan El Shaarawy, il tour de force della Roma (ma anche di tutti i club impegnati nelle tre competizioni europee). Tante partite in pochi giorni, questo è il calendario che attende la squadra di José Mourinho. Giovedì alle ore 21 ci sarà il CSKA Sofia allo Stadio Olimpico e domenica alle ore 18 i giallorossi andranno in quel di Verona, dove al Bentegodi ci sarà l’Hellas. A guidare la squadra scaligera non ci sarà più Eusebio Di Francesco, esonerato ufficialmente nella tarda mattinata di oggi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, attento Mou | Il Barcellona ci prova ancora

LEGGI ANCHE >>> Spinazzola tra passato, presente e futuro | Ecco quando rientra

Verso Verona-Roma, ecco il nuovo allenatore

Quasi sicuramente il nuovo allenatore che Maurizio Setti ha scelto è Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l’ex assistente di Andrea Pirlo alla Juventus, sta risolvendo gli ultimi dettagli burocratici per liberarsi dal club bianconero per poi andare a firmare con l’Hellas Verona. Si tratta del primo esonero dopo sole tre giornate, ma non l’unico, visto che anche Leonardo Semplici è ad un passo dall’esonero dal Cagliari. In pole per la panchina sarda c’è il ritorno di Diego Lopez, che potrebbe fare il suo debutto all’Olipico domenica contro la Lazio di Maurizio Sarri.