Calciomercato Roma, sorpresa sulla fascia | Lo porta Mino Raiola

Calciomercato Roma, il terzino arriva dalla Serie B inglese. Giocatore duttile che può ricoprire tutti i ruoli difensivi

A gennaio, la Roma, interverrà sicuramente sul mercato. Ecco, nei piani di Tiago Pinto e di Mourinho, non ci sarebbe solamente il centrocampista, ma anche un altro elemento, in difesa, che possa aiutare lo Special One nelle sue scelte. Si spera di arrivare in primavera ed essere in gioco per tutti gli obiettivi della stagione, non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia e in Conference League. E per farlo, il tecnico portoghese, ha bisogno di far rifiatare chi in questo periodo fino alla riapertura delle trattative, tirerà la carretta.

Tralasciando il discorso su chi dovrà arrivare in mezzo al campo, e le opportunità ci sono e sembrano comunque già state delineate, secondo quanto riportato da seriebnews.com, nei radar di Tiago Pinto ci sarebbe finito un difensore che gioca nella Serie B inglese, Kenny Tete, terzino destro classe 1995, titolare nel Fulham, che può giocare in tutti i ruoli del pacchetto arretrato.

Calciomercato Roma, il terzino lo porta Raiola

Tete è assistito da Mino Raiola. E non è escluso, a quanto pare, un addio nei prossimi mesi. Potrebbe sicuramente essere il colpo a sorpresa della Roma per la continuazione della stagione. Un elemento comunque giovane, in grado di garantire una certa stabilità soprattutto nei numeri al pacchetto arretrato giallorosso.

Come detto ci sarà da trovare un accordo non solo con il club inglese ma anche con il procuratore del calciatore che è quel Mino Raiola con il quale non è sempre facile andare a chiudere un’operazione di mercato. Ma i presupposti ci potrebbero essere qualora la Roma riuscisse a rimanere nelle zone che contano della classifica rimanendo in corsa per gli obiettivi. Ecco, allora sì che potrebbe cambiare tutto.