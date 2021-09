Calciomercato Roma, non solo Pellegrini | Altra firma: affare da 15 milioni

Calciomercato Roma, nel mirino non c’è solo il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, ma anche un altro potenziale colpo da 15 milioni.

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, la priorità in casa Roma è divenuta la situazione legata ai rinnovo di contratto dei calciatori considerati pilastri da José Mourinho. E così, in cima alle necessità dei giallorossi, è passato il prolungamento di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto con i capitolini scade nel 2022. L’incontro con gli agenti del centrocampista sono serviti a svelare le carte in tavola, ma la fumata bianca non è ancora arrivata, sebbene trapeli ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, maxi intreccio con la Juve | Addio e doppio colpo

Tuttavia, c’è un altro scenario da monitorare con estrema attenzione, ed anch’essa sostanzialmente fluida: stiamo parlando del prolungamento, con relativo adeguamento, del contratto di Bryan Cristante, che attualmente scade nel 2024.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, colpaccio low cost | Richiesta da capogiro

Calciomercato Roma, dopo Pellegrini, tocca a Cristante: pronto il rinnovo e l’adeguamento

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’obiettivo delle parti è quella di portare l’ingaggio del centrocampista dagli attuali 1,8 milioni di euro, a poco di meno di 3 milioni di euro a stagione: si sta ragionando sulla possibilità di trovare un accordo sulla base di un contratto dalla durata di cinque, fino al 2026 dunque. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva, e la sensazione è che, dopo aver sistemato la questione Pellegrini, anche l’affaire Cristante possa giungere ad una conclusione positiva.