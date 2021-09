Calciomercato Roma, pazza idea dal Chelsea: la richiesta di ingaggio è davvero importante, e “rischia” di scompaginare le carte in tavola.

Il mercato degli svincolati rappresenta sovente un’ottima fucina nella quale poter mettere a segno colpi low cost di alto profilo. Dopo aver piazzato l’affondo per Abraham ed aver acquisto dal Genoa Shomurodov, le manovre dei giallorossi per il prossimo anno sembrano essere sempre più orientati a rinforzare la mediana ed il reparto arretrato, con giocatori esperti ed affermati. Nel ventaglio di eventuali soluzioni appetibili per la difesa, occhio alla situazione legata ad Antonio Rudiger, il cui contratto con il Chelsea scade proprio nel 2022.

Al momento le trattative per un rinnovo con i Blues sono in alto male, dal momento che, stando a quanto riferito dal giornalista della Bild Christian Falk, l’ex Roma avrebbe chiesto un sensibile aumento rispetto ai circa 5,5 milioni di euro che percepisce attualmente.

Calciomercato Roma, occasione Rudiger | Problema ingaggio

Ragion per cui, secondo calciomercato.it, Rudiger potrebbe ritornare a far gola a quei top club italiani alla ricerca di un profilo d’esperienza per completare il proprio pacchetto arretrato: tra questi, oltre alla Milan e alla Juventus, figura anche la Roma. Tuttavia, proprio le esose richieste in termini di ingaggio del calciatore rappresentano un ostacolo piuttosto arduo da superare non solo nell’ottica di un suo prolungamento con il Chelsea, ma anche di un eventuale ritorno in Italia. Infatti, si vocifera che l’ex Stoccarda chieda poco più di 10 milioni di euro annui, una cifra considerata fuori portata in Serie A.