Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio | Super scambio al fotofinish

Calciomercato Roma, occhio all’irruzione della Juventus: il super scambio rischia di beffare i giallorossi.

Il reparto della compagine giallorossa che sta offrendo maggiori garanzie sia in termini di qualità che sotto il profilo della continuità di rendimento è sicuramente il centrocampo, fiore all’occhiello di quella che passo dopo passo sta cominciando a diventare la nuova creatura di Mou. Ciò non toglie che un frangiflutti davanti alla difesa lo Special One lo abbia chiesto, per incrementare ancor di più il tasso qualitativo e d’esperienza della propria mediana; e sarebbe fuorviante non ribadire che Pinto abbia tentato in tutti i modi di mettere le mani su Granit Xhaka, salvo poi decidere di tirare i remi in barca una volta memorizzate le richieste dell’Arsenal.

A quel punto, la Roma ha deciso di effettuare dei sondaggi esplorativi per Denis Zakaria, il centrocampista del Borussia Mönchengladbach in scadenza del 2022, che fa gola però anche ad altri club, tra cui la Juventus, che ha palesato alcune lacune nella zona nevralgica del campo dopo le prime uscite stagionali.

Calciomercato Roma, Juve su Zakaria | Super scambio con Mckennie?

Ecco perché, secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, Cherubini potrebbe decidere di “sacrificare” Weston Mckennie, offrendolo al Borussia come parziale contropartita tecnica per avere Zakaria. Al momento si tratta solo di un’idea, che non è sfociata in una trattativa; ma ciò non toglie che non possano crearsi i presupposti affinché ciò avvenga, anche perché l’ex Schalke avrebbe l’opportunità di ritornare in Bundesliga, dopo un’esperienza in bianconera con alcune luci ma tante ombre soprattutto sotto il profilo comportamentale. La Juve lo valuta 30 milioni di euro, che è grossomodo la cifra richiesta dal Mönchengladbach per cedere Zakaria; staremo a vedere quello che succederà.