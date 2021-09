Roma, El Shaarawy non torna indietro | “Capitolo chiuso”

La Roma è pronta a debuttare nel girone di Conference League, domani sera contro il CSKA Sofia. In conferenza è intervenuto anche Stephan El Shaarawy.

La Roma è attesa dall’esordio in Conference League, domani sera allo stadio Olimpico arriva il CSKA Sofia. Per presentare la sfida ai bulgari, oltre al tecnico Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa anche Stephan El Shaarawy, match winner dell’ultima sfida casalinga. Il faraone è stato decisivo nella gara contro il Sassuolo, realizzando il 2-1 finale e scatenando la corsa sotto la Curva Sud di tutta la squadra, compreso il tecnico portoghese.

Rete al 91esimo minuto che ha regalato la vetta ai giallorossi, primi in coabitazione con Napoli e Milan. Rete che ha allungato la striscia vincente del tecnico Mourinho, cinque su cinque dall’esordio ufficiale. L’attaccante è intervenuto in conferenza stampa, mostrandosi carico e determinato per le tante partite che attendono i giallorossi. E’ infatti una finestra stagionale in cui si giocherà ogni tre giorni, e le occasioni per mettersi in mostra non mancheranno di sicuro.

Verso Roma-CSKA, la carica di Stephan El Shaarawy

La conferenza inizia sull’attacco giallorosso, reparto che non lo vede partire da titolare in questa fase: “Sono un giocatore che ha tanti anni d’esperienza, capisco quello che mi chiede il mister e che c’è competizione in tanti reparti, per cui devo accettare le richieste del tecnico. L’attesa però ne è valsa il prezzo, bisogna anche saper aspettare e farsi trovare pronti, è quello che penso sempre.”

Sul capitolo Cina: “La Cina per me è un capitolo chiuso, ho fatto un’esperienza e preso quest’opportunità. Il mio obiettivo era tornare a Roma, ringrazio anche il diesse e il presidente per avermi riaccolto. Penso solo alla Roma e al riconquistare la Nazionale”.

Sulle principali differenze trovate con la Roma del passato: “Ho ritrovato una bella Roma. C’è molta aspettativa ma non ci deve caricare di troppa pressione, bensì di determinazione ed entusiasmo che è alto. Questo entusiasmo va alimentato e tenuto alto e questo si ottiene con le vittorie, determinazione e concentrazione”.

In chiusura un pensiero su Tammy Abraham: “Abraham si è integrato nel migliore dei modi, è un giocatore completo, ha tecnica e attacca bene la profondità. Può darci una grande mano”.