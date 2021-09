Roma-Cska Sofia, conferenza stampa | Annuncio di Mou: LIVE

Roma-Cska Sofia, ecco le parole di Mourinho in vista della gara di domani in Conference League. L’annuncio del tecnico sulla formazione. LIVE

Ecco la conferenza stampa di Mourinho. Il tecnico portoghese sta per parlare alla vigilia della gara di domani contro il Cska Sofia all’Olimpico. Debutto dei giallorossi nei gironi di Conference League.

“C’è una voglia tremenda di tornare allo stadio. Da parte di tutte le squadre. Di normalità. Dobbiamo mantenere l’ambizione, questa voglia di lavorare tutti uniti. Dico ai calciatori che se non diamo sempre il cento per cento, non facciamo nulla. Contro il Sassuolo il risultato poteva essere 2-1 per loro. Ma il nostro atteggiamento non mancherà mai. Siamo in costruzione”.

“Sì, farò dei cambi nella squadra. Non giocheranno gli stessi. Si farà. L’importante è mantenere una struttura. Per noi è fondamentale riuscire in un risultato positivo”.