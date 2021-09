Roma presa in giro a Top Calcio 24 | La battuta fa infuriare i tifosi

Mentre il morale è alle stelle in casa Roma, dopo cinque vittorie casalinghe, una battuta lanciata su Top Calcio 24 fa infuriare i tifosi giallorossi.

La Roma continua a stupire, cinque vittorie su cinque gare dall’esordio stagionale dello Special One. La cura Mourinho sembra aver dato nuova consapevolezza ad un ambiente da tempo affamato di vittorie. Mentre i risultati premiano i giallorossi, non mancano critiche e nemici per la Roma, quando si vince si da fastidio, è questa l’evidenza. In particolare stavolta si guarda in casa Milan, dove una battuta fatta a Top Calcio 24 ha fatto infuriare il web giallorosso.

Leggi anche: Roma-Cska Sofia: la probabile formazione giallorossa | Mou cambia

Leggi anche: Calciomercato Roma, l’ex esce allo scoperto | “Non mi sono piaciute tante cose”

Roma sotto attacco, la battuta fa infuriare il web

Il web giallorosso è insorto dopo il pesante sfottò in diretta a Top Calcio 24. Si parlava del Milan, questa sera impegnato contro il Liverpool nell’esordio in Champions League. E sotto accusa è finito Leonardo Martinelli, storico opinionista di TeleLombardia che si è espresso in questi termini: “Paura di figuracce? siamo mica la Roma noi, siamo il Milan.” Un attacco completamente gratuito, verso una squadra che sta vivendo un momento di forma eccezionale. E forse anche dietro il rendimento dei giallorossi che si cela questa ossessione di altri tifosi a guardare in casa Roma? La risposta appare scontata. Il web non ha per niente digerito lo sfottò rossonero, e chissà che stasera molti tifosi giallorossi non decidano di tifare per i Reds, acerrimi nemici in Europa. Se dovesse arrivare una rotonda sconfitta per i rossoneri, la battuta in questione potrebbe essere immediatamente rispolverata dai tifosi giallorossi.