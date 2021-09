Roma, febbre da stadio | Le info sui biglietti del derby

Roma, le cinque vittorie consecutive hanno portato entusiasmo nella Capitale. I numeri parlano chiaro.

Lo Special One ha sottolineato come sia necessario restare con i piedi per terra e non illudersi. Fondamentale e intelligente smorzare il forte entusiasmo arrivato dopo la vittoria con il Sassuolo. Il grande calore si è respirato anche nella serata di ieri, quando il mister e la squadra tutta sono stati presi d’assalto dai tifosi all’uscita dal ristorante in zona Pio IX.

Qui il portoghese è stato invitato a cena dai propri giocatori per festeggiare il trionfo della millesima partita raggiunta in carriera. Questo fermento si è riflesso anche nei numeri del botteghino, dai quali traspare la grande voglia dei supporters di restare accanto alla propria squadra.

Merito del buon momento vissuto da Pellegrini e colleghi ma anche dei due anni appena trascorsi, durante i quali si è registrata una vera e propria assuefazione rispetto a quel silenzio assordante che aveva contraddistinto le gare dell’ultimo campionato e mezzo.

Stando a quanto emerso dai dati del ticketing, domani è previsto quasi il sold-out. A 24 ore dalla sfida con il Cska Sofia, restano infatti disponibili solo 1600 biglietti. Per la prossima gara casalinga contro l’Udinese, avversaria che i giallorossi si troveranno di fronte dopo la trasferta di Verona, sono invece stati già staccati 15 mila biglietti.

Roma, tutte le informazioni per i biglietti del derby

Sono intanto emerse le modalità di acquisto per i tagliandi messi a disposizione dalla As Roma per assistere alla stracittadina, attesissima, forse anche più degli altri anni.

A partire dalle 16 di domani, giovedì 16 settembre, gli abbonati di due stagioni fa avranno il diritto di prelazione per i settori Sud dell’Olimpico (Curva e Distinti). La vendita libera inizierà invece lunedì 20 alle ore 16 e permetterà di acquistare i tagliandi rimanenti nei suddetti settori.

La vendita in Tevere e Montemario sarà invece gestita dai canali telematici della società Lazio.