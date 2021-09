Roma, la festa non è per tutti: c’è un caso spinoso per Mourinho. Che ormai lo ha messo ai margini della sua squadra

Da elemento in grado di dare la sensazione di poter spiccare il volo da un momento all’altro, a esubero. Da quasi 60 presenze con la scorsa stagione con Fonseca in panchina, alla tribuna di Salerno alla seconda giornata di campionato. Non è per tutti festa all’interno della Roma. Ci sono un paio di elementi che hanno capito che il campo, in questa stagione, lo vedranno poco. Sono cambiate tante cose rispetto all’anno scorso. E tra quelli che hanno subito un ridimensionamento dentro la rosa giallorossa, sicuramente c’è lo spagnolo Villar, ormai ai margini.

Mourinho lo vede poco. E su questo non ci piove. Ma non perché Villar non abbia le qualità per stare all’interno del gruppo giallorosso, ma per le sue caratteristiche. Lo Special, in mezzo al campo, vuole gente che verticalizzi in maniera immediata e senza fronzoli. Lo spagnolo invece ama tenere il pallone, andando da una parte all’altra del campo. E questo, a Mou, non piace.

Roma, Villar ormai è ai margini

Secondo quanto riportato da Repubblica, che ha tirato fuori la questione Villar, il tecnico portoghese ha sperato di riuscire a vendere il centrocampista spagnolo fino all’ultimo giorno possibile di mercato. Ma Pinto non c’è riuscito. Rimanendo però all’interno del gruppo, per Villar lo spazio sarà poco. Magari potrà giocare qualche gara in Conference League e qualche spezzone di partita in campionato, ma dalle parole dell’anno scorso, quando a un certo punto sembrava davvero essere sul trampolino di lancio, sembrano passati almeno dieci anni.

Ogni tecnico ha le sue vedute di calcio. Ogni tecnico cerca di mettere in pratica le proprie idee cercando di prendere i calciatori più funzionali. E Villar, per lo Special, non sembra adatto.