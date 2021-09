Calciomercato Roma, banco di prova decisivo | Si gioca la conferma

Calciomercato Roma, test importante per capire quale potrà essere il suo futuro in giallorosso: conferma o addio?

Partita importante quella di stasera per la Roma, con la compagine di Mourinho che questa sera se la vedrà con il CSKA Sofia, nella prima gara della fase a gironi. Un match da non sbagliare, per il quale lo Special One farà affidamento, almeno in parte, su alcuni dei calciatori cui fino ad ora sono stati concessi pochi scampoli di partita, o che non sono mai scesi in campo. Uno di questi sarà sicuramente Riccardo Calafiori, che tornerà a gravitare sulla fascia mancina 154 giorni dopo l’ultima apparizione europea, contro l’Ajax, prima dell’infortunio che lo ha tormentato per alcuni mesi.

Roma, Calafiori titolare contro il CSKA Sofia: test importante per il suo futuro

Contro il CSKA Sofia partirà titolare, e lo stesso terzino sa di non poter gettare alle ortiche un’occasione troppo ghiotta per essere gettata alle ortiche. La concorrenza è molto folta, e con recupero di Spinazzola che sta procedendo oltre le più rosee previsioni, gli spazi per “Cala” potrebbero ridursi ancor più considerevolmente. 90 minuti per provare a…complicare le scelte di Mou: una partita dal sapore di conferma. Perché non è più tempo di rimuginare: da romano e romanista qual è, avrà la grande occasione di fare la sua prima apparizione davanti al suo pubblico.