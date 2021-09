Calciomercato Roma, occasione per il rilancio | Il suo futuro passa dall’Europa

Calciomercato Roma, occasione importante per il rilancio. Il suo futuro passa sicuramente dalla Conference League

C’è qualcuno che scalpita. E che viene incitato dai tifosi. Soprattutto dopo aver fatto un Tweet dove “aspetta” la gara di questa sera. Sì, Borja Mayoral è pronto. E il suo futuro passa dalla Conference League. L’anno scorso, con Fonseca in panchina, è stato l’attaccante di Coppa: quello che il giovedì sera, in Europa League, riusciva a segnare con regolarità. Per il momento la sua ora, con Mou in panca, non è arrivata. Ma ci sono delle buone possibilità di vederlo in campo questa sera contro il Cska Sofia. E lui, la sua occasione, se la vuole giocare alla grande.

Intanto, come detto, i suoi tifosi lo incitano sui social. Mayoral, fino al momento, ha dimostrato comunque di essere un buon attaccante, che la porta la vede con regolarità. Ecco, manca poco per il cambio di passo.

Calciomercato Roma, il futuro di Mayoral passa da queste serate

Ovviamente, il suo futuro, passa da serate come questa. Si deve mettere in mostra, sfruttando ogni minima occasione che lo Special One gli concederà da qui a gennaio. Altrimenti, nella prossima finestra di calciomercato, potrebbe anche decidere di salutare la compagnia. La Conference League potrebbe essere una buona vetrina. Assai interessante per uno come lui che ha bisogno di segnare per sentirsi importante. Lo spazio come detto per il momento è stato davvero poco. E spera di vedere il campo con maggiore regolarità.

Chissà questa sera cosa succederà. Vedremo le scelte dello Special che pare comunque intenzionato di mandare dal primo minuto in campo Shomurodov. A gara in corso, però, lo spazio per lo spagnolo ci potrebbe essere. E lui dovrà farsi trovare pronto.