Calciomercato Roma, altro no al rinnovo | Tiago Pinto in agguato

Calciomercato Roma, i giallorossi continuano a monitorare numerosi profili per il ruolo di centrocampista.

La vicenda relativa all’acquisto di un mediano ha caratterizzato tutti i tre mesi estivi di mercato ma non si è purtroppo conclusa come la piazza si attendeva. Sfumato Xhaka, Tiago non è riuscito a chiudere nessuna delle varie piste seguite per trovare un’alternativa all’elvetico.

Ciò non ha comunque scoraggiato lui e la dirigenza, a lavoro costantemente per migliorare la rosa in futuro e consegnare a Mou quelle pedine che ancora ritiene essere fondamentali per la costruzione di una squadra competitiva ai massimi livelli.

Dopo non aver trovato un accordo con l’Arsenal, Pinto ha provato a chiudere per uno tra Zakaria e Nandez negli ultimi giorni di agosto, senza riuscirci. I due nomi restano quelli più caldi al momento ma non sono da escludersi novità.

Calciomercato Roma, c’è Grillitsch per il centrocampo: le ultime

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de “Il Romanista“, a Trigoria si starebbero seguendo le tracce anche di un altro giocatore. Ci riferiamo a Florian Grillitsch dell’Hoffeinhaim.

L’austriaco ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e, proprio come Zakaria, potrebbe far leva su questa sua situazione contrattuale per cambiare aria dopo Natale. I prossimi mesi potrebbero darci interessanti novità.

Qualora non rinnovasse, la Roma potrebbe strapparlo ad un prezzo super o, magari, attendere la prossima campagna estiva per tesserarlo a zero. Molto dipenderà anche dalla visione di Mourinho, secondo il quale serve assolutamente un giocatore che coadiuvi uno tra Veretout e Cristante davanti alla difesa.