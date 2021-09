Calciomercato Roma, affondo con scambio | Colpo in Serie A

Calciomercato Roma, nuovo affare in Serie A: c’è un nuovo spiraglio per provare ad affondare il colpo. Ipotesi super scambio.

A giugno il nome di Nahitan Nandez era stato accostato con una certa insistenza alla Roma, prima che i giallorossi decidessero di provare il tutto per tutto con l’Arsenal per provare ad affondare il colpo per Granit Xhaka; l’assalto, come tutti sappiamo, è stato sventato, e Pinto si è ritrovato con il classico cerino in mano, stretto nella morsa di esuberi o potenziali tali che non hanno fatto le valigie e di un bilancio da salvaguardare. A quel punto, l’Inter ha avuto campo libero per acquistare l’uruguayano classe ’95, ma alla fine Marotta ha preferito virare su Dumfries, sebbene la volontà dell’ex Boca fosse chiara. Ecco perché il profilo di Nandez è ritornato a suggestionare gli uomini mercato giallorossi a pochi giorni dalla chiusura delle negoziazioni, con i sardi disposti anche a venire incontro alle richieste della Roma, con modalità di pagamento piuttosto agevoli.

Calciomercato Roma, colpo Nandez con scambio: Villar o Diawara nell’affare?

Secondo quanto riportato da “Il Romanista“, il club capitolino continua a monitorare con estrema attenzione l’evolversi della situazione, ingolosito dalla duttilità tattica del calciatore, per il quale potrebbe mettere sul piatto uno tra Diawara e Villar come parziale contropartita. Rispetto a profili come Zakaria o Grillitsch, è proprio la capacità del sudamericano di ricoprire più ruoli del centrocampo, e all’occorrenza fungere anche da vice Karsdorp, ad accendere le fantasie di Pinto, che comunque deve far fronte ad una concorrenza che potrebbe diventare spietata con il passare dei mesi, giacché il diretto interessato ha ormai espresso la sua intenzione di cambiare aria.